Pandemie Drei neue Coronavirus-Infektionen und ein weiterer Todesfall im Landkreis Schwandorf

Im Landkreis Schwandorf gibt es den 17. Corona-Todesfall. Im Klinikum Weiden verstarb am Dienstag, 19. Mai, ein 83-jähriger Mann.

Landkreis Schwandorf. Nach drei neuen positiven Fällen siehe die Bilanz aktuell so aus: Bestätigte Infektionen gibt es 485, davon wieder gesund sind 404 Betroffene, bei 64 ist der Fall noch aktiv.

In der Gemeinschaftsunterkunft in Neunburg vorm Wald waren zunächst nur die Bewohner einer Hausnummer unter Quarantäne gestellt. Da auch in einer anderen Hausnummer zwei Fälle aufgetreten sind und es zu Kontakten mit dem dritten Gebäudeteil kam, wurden heute auch diese zwei Hausnummern unter Quarantäne gestellt. Die davon betroffenen Bewohner werden morgen abgestrichen. Unterdessen wird in der Gemeinschaftsunterkunft in der Egelseer Straße in Schwandorf ein anderer Weg beschritten. Die unterschiedliche Vorgehensweise hängt mit der unterschiedlichen Art der Unterbringung zusammen. Entgegen der ursprünglich bestandenen Absicht erfolgt in Schwandorf keine Reihentestung, sondern eine Untersuchung aller Bewohner auf Symptome. Diese Untersuchung wird am Freitag von einem Arzt vorgenommen werden. Über die Frage der Beendigung der Quarantäne wird dann in Abhängigkeit von den Untersuchungsergebnissen entschieden werden.

Was die Dauer der Quarantäne betrifft, sind zwei Sachverhalte zu unterscheiden. Bei positiv getesteten Personen erfolgt die Aufhebung der Quarantäne in keinem Fall durch bloßen Zeitablauf, sondern immer aufgrund einer individuellen Mitteilung in jedem Einzelfall. Dagegen werden Personen, die nicht positiv getestet sind, aber als Kontaktperson gelten, in der Regel zwei Wochen ab letztem Kontakt zu einer positiven Person unter Quarantäne gestellt. Treten dann keine Symptome auf, ist die Quarantäne in der Mehrzahl der Fälle beendet.