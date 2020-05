Klinikum Schwandorf Hospitalität für Mensch und Natur – Pater Thomas stellt Insektenhotels in Klinikgärten auf

„Das Herz befehle“ ist das Leitmotiv des Ordens der Barmherzigen Brüder. Ordensmänner wie Pater Thomas, der als Seelsorger am Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf tätig ist, legen neben Keuschheit, Armut und Gehorsam noch ein viertes Gelübde ab: das der Hospitalität. Diese Gastfreundschaft, wie sich Hospitalität übersetzen lässt, bezieht Pater Thomas nicht ausschließlich auf Menschen. Sein jüngstes Projekt schließt auch die Natur ein.

Schwandorf. Derzeit stellt der Krankenhausseelsorger an verschiedenen Klinikstandorten im Verbund große Insektenhotels auf. Diese Häuser aus massivem Fichtenholz werden in der Naturwerkstatt der Barmherzigen Brüder Gremsdorf von Menschen mit Behinderungen gefertigt. Über den ökologischen Gedanken und die gute Zusammenarbeit innerhalb der Bayerischen Ordensprovinz hinaus liegt Pater Thomas auch das Zusammenspiel von gesunder Natur und wieder gesund werdenden Menschen am Herzen. So gesehen ist ein Krankenhausgarten für ihn ein idealer Standort für ein Insektenhotel.

Beim Aufbau ging ihm Gärtner Konrad Pretzl, der rund um den kleinen Neubau auch eine Wildblumenwiese angesät hat, tatkräftig zur Hand. Mit einem zufriedenen Lächeln feierten die beiden schließlich das „Richtfest im kleinsten Kreis“.