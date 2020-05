Aktuelle Planungen Bau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Weiden

Am Freitag, 8. Mai, stellte Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher die aktuellen Planungen für den Bau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Weiden dem Oberbürgermeister Jens Meyer vor. Wegen der Corona-Krise hatten sich die Planungen etwas verzögert.

Weiden. Zum einen soll die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 32 Betten sowie sechs weitere tagesklinische Plätze ( zukünftig insgesamt 18 Plätze) umfassen, da in den letzten Jahren eine erhöhte Inanspruchnahme der KJPP-Leistungen zu verzeichnen ist. Acht der 32 Betten sind für suchtkranke Jugendliche vorgesehen. Die Tagesklinikerweiterung um sechs Plätze soll das fehlende Therapieangebot für Klein- und Vorschulkinder abdecken.

Der Baubeginn wird noch in diesem Jahr erfolgen. Die Gesamtmaßnahme wird circa 3,5 bis 4 Jahre dauern und circa 18 bis 20 Millionen Euro kosten. Folgende Terminschiene wird avisiert: im September Antragsabgabe auf Baugenehmigung bei der Stadt Weiden; im November Antragsabgabe auf fachliche Billigung bei der Regierung der Oberpfalz; im Oktober voraussichtlicher Baubeginn mit vorbereitenden Maßnahmen (Verlagerung der Grundwassermessstelle). Im April 2021 voraussichtlicher Baubeginn mit den Hauptmaßnahmen (Erdaushub, Rohbauarbeiten). Laut Bezirkstagsvizepräsident wird sich die Fertigstellung um circa ein halbes Jahr verzögern. Oberbürgermeister Jens Meyer zeigte sich sehr erfreut und betonte, dass es eine gute Entscheidung war, das Bezirksklinikum an das Klinikum Weiden anzudocken, um so wichtige Synergien herzustellen.