Corona-Pandemie Der Wild- und Freizeitpark Höllohe bleibt weiter geschlossen

Am Freitag, 8. Mai, wurden drei neue Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Schwandorf festgestellt. Es handelt sich dabei nicht um Kontaktpersonen zu früher gemeldeten Fällen, so dass neue Infektionsketten nachverfolgt werden müssen. Die Gesamtzahl ist auf 444 angestiegen.

Landkreis Schwandorf. Im Wild- und Freizeitpark Höllohe in Teublitz zwingen die örtlichen Gegebenheiten dazu, ihn weiter geschlossen zu halten. Auch wenn Tierparks und botanische Gärten ab dem 11. Mai wieder öffnen dürfen, ist dies nur unter Auflagen möglich, die in der Höllohe nicht lückenlos eingehalten werden können. Der Einlass wäre zu überwachen, die 20-Quadratmeter-Regel pro Besucher einzuhalten und mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. Eine Begrenzung der Besucherzahl und die Vermeidung von Menschenansammlungen an Gehegen und auf den Spielplätzen lassen sich aber vor allem wegen der offenen Gestaltung von Zugängen und Wegen nicht überwachen. Dem Landkreis Schwandorf als Träger der Einrichtung bleibt leider keine andere Wahl, als den Park weiterhin geschlossen zu halten. Das tierische Leben geht trotzdem unverändert weiter. Dank der guten Pflege durch die Mitarbeiter geht es den rund 160 Tieren sehr gut. Die Bewohner der Höllohe leben meist in Herden oder Gruppen und müssen nicht zusätzlich beschäftig werden. Wo es die Zeit zulässt, bekommen die Tiere zusätzliche Streicheleinheiten durch die Pfleger. Wann der Wildpark Höllohe wieder öffnen wird, kann heute noch nicht gesagt werden.