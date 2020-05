Pandemie 15. Corona-Todesfall im Landkreis Schwandorf

Landkreis Schwandorf. Im Landkreis Schwandorf ist das 15. Todesopfer im Zusammenhang mit COVID-19 zu vermelden. Ein 69-jähriger Mann im Krankenhaus Burglengenfeld. Der Verstorbene hatte in einem Heim im Landkreis gelebt. Insgesamt haben von den 15 Todesfällen 13 in häuslicher Umgebung und zwei in einem Heim gelebt. „Besonders weisen wir darauf hin, dass die beiden Toten in verschiedenen Heimen im Landkreis gewohnt haben“, so das Landratsamt.