Gesundheit Nur ein neuer Corona-Fall im Landkreis Schwandorf

Die aktuellen Werte bestätigen das positive Bild der letzten Tage. Auch am Montag ist im Landkreis Schwandorf nur ein neuer Corona-Fall zu vermelden.

Landkreis Schwandorf. Zwei weitere positive Fälle, die am Gesundheitsamt Schwandorf aufgelaufen waren, werden in Beachtung des Wohnortprinzips in der Statistik des Landkreises Cham erfasst. Im Landkreis Schwandorf sieht die Situation am Montag, 27. April, so aus: bestätigte Infektionen ... 432, wieder genesen ... 308, Fall noch aktiv ... 110, Tote ... 14.

Im Jägerhof in Schönsee, der besonders stark betroffen ist, erfolgte heute ein zweiter Reihenabstrich bei Bewohnern und Mitarbeitern. Vier Bewohner befinden sich aktuell noch im Krankenhaus.

Im Rettungsdienstbereich, der die beiden Landkreise Schwandorf und Amberg-Sulzbach sowie die Stadt Amberg umfasst, werden zurzeit 54 Corona-Patienten stationär behandelt, davon 17 in Intensivbetten. Damit hat sich auch die Situation in den Krankenhäusern entspannt. Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage www.corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.