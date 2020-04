Pandemie Coronavirus – Sterbefallquote liegt im Landkreis Schwandorf bei 3,2 Prozent

Foto: Iryna Denysova/123rf.com

Am Sonntag, 8. März, war der erste positive Coronavirus-Fall im Landkreis Schwandorf bestätigt worden. Ebenso erging am selben Tag die erste Pressemitteilung. Am Sonntag, 26. April, genau sieben Wochen danach, unterrichtet das Landratsamt mit seiner 50. Pressemitteilung die Öffentlichkeit.