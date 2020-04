Spende Ehrentrikots für die Helden – 1.FC Nürnberg übergibt 50 Ehrentrikots an Klinikum Amberg

Klinikumsvorstand Manfred Wendl, Reinhard Birner, Personalratsvorsitzender; Sebastian Seifert, Leiter Vertriebsmarketing 1. FC Nürnberg. Foto: Klinikum/Dietl

50 ganz besondere Ehrentrikots für die „Helden“ am Klinikum St. Marien Amberg hat der 1. FC Nürnberg jetzt übergeben. Was das Trikot so besonders macht, ist die Rückennummer „Ehrentrikot 2020“. Außerdem ist unter dem Club-Logo auf der Vorderseite sowie am Ärmel ein Flock mit „Amberg sagt Danke“ zu finden.