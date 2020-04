Pandemie Maskennähaktion der Stadt Amberg – Stoffausgabe und Annahme der Mund-Nasen-Bedeckungen

Foto: Nadia-nb/123rf.com

Wegen des Feiertags 1. Mai, der in diesem Jahr auf einen Freitag fällt, wird die Öffnung der Koordinierungsstelle für die Maskennähaktion der Stadt Amberg in der kommenden Woche bereits auf Donnerstag, 30. April, vorgezogen. Wie zum Ende der Woche üblich, findet die Sonderöffnung auch an diesem Tag von 15 bis 17 Uhr statt.