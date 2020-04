Coronavirus Der Hausarzt bleibt erster Ansprechpartner

Foto: 123rf.com

Im Landkreis Schwandorf ist das 14. Covid-Todesopfer zu vermelden. Im Krankenhaus in Schwandorf verstarb eine 82-jährige Frau. Bei vier neuen Infektionen am Dienstag sieht die Statistik so aus: Bestätigte Infektionen gibt es 418, wieder genesen sind 254.