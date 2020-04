Gesundheit In Maxhütte-Haidhof werden fleißig Masken genäht

Jutta Prinz leitet auch das Nähcafé im Mehrgenerationenhaus, von welchem sich viele Damen am Maskennähen beteiligen. Foto: Rebecca Federer

In den letzten Wochen waren die Leonbergerin Jutta Prinz und ihr Team an fleißigen Frauen damit beschäftigt, für die Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime in der Region 3.000 Masken zu nähen. Der Bedarf scheint hier im Moment gedeckt zu sein.