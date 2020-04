Virus Behindertenheim im Landkreis Schwandorf wird zum Corona-Schwerpunkt

Bereits in den letzten beiden Tagen n wurde von sorgenvollen Blicken auf ein Behindertenheim im östlichen Landkreis Schwandorf berichtet. Die Sorgen waren leider begründet.

Landkreis Schwandorf. Mehr als zwei Dutzend Bewohner und Mitarbeiter wurden positiv getestet. Wie die betroffene Einrichtung seit auf ihrer Homepage selbst mitteilt, handelt es sich um die Pflegeeinrichtung „Jägerhof“ in Schönsee, eine Einrichtung der Dr. Loew Soziale Dienstleistungen. Auch umfassende Maßnahmen konnten nicht vollständig ausschließen, dass sich das Virus verbreitet. Das Landratsamt koordiniert das weitere Vorgehen in enger Abstimmung mit der Einrichtung.

Bei jetzt 404 Fällen ist die Zahl der genesenen Personen auf 214 gestiegen. Damit ist die Zahl der neuen Infektionen höher als die Zahl der aktuell Genesenen. Auch wenn die Zahl der Infizierten im Landkreis noch bei deutlich unter einem Prozent liegt, ist zu besorgen, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist.

Versorgungsarzt Dr. Stephan Gilliar lobte in der Videokonferenz die vorbildliche Zusammenarbeit mit der Bundeswehr beim Testzentrum in Nabburg. Mit den Testzentren in Schwandorf und Nabburg ist gewährleistet, im Bedarfsfall die Zahl der Testungen sehr schnell nach oben fahren zu können. Ärztlicher Leiter Marc Bigalke sieht die Krankenhäuser fürs Wochenende gut gerüstet.

Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage www.corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.