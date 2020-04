Corona-Pandemie Maskenaktion in Amberg – nach Altenheimen und Sozialstationen werden nun auch die Senioren versorgt

Oberbürgermeister Michael Cerny (links) und Josef Singer (rechts) in der Koordinationsstelle für die Stoffausgabe und Entgegennahme der fertigen Gesichtsmasken. Foto: Susanne Schwab, Stadt Amberg

Am 27. März hatte die Stadt Amberg nähkundige Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal dazu aufgerufen, sich an der Herstellung von Mund-Nasen-Masken für die Amberger Seniorenheime zu beteiligen. Die Resonanz war riesig und inzwischen wurden neben den Heimen auch die ambulanten Pflegedienste mit dem selbstgenähten Mundschutz versorgt. Doch noch immer besteht Bedarf an Masken, die dazu beitragen können, dass das Virus nicht an andere weitergegeben wird.