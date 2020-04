Landratsamt informiert Mobile Arztpraxis des Landkreises in Altenstadt an der Waldnaab geht in Betrieb

Dr. Martin Poschenrieder (oben rechts)und Arzthelferin Corinna Rewitzer (unten links) bereiten die mobile Arztpraxis des Landkreises auf den Betrieb vor. Foto: Claudia Prößl

Am Karfreitag, 10. April, startet der Landkreis Neustadt an der Waldnaab den Betrieb einer mobilen Arztpraxis in Altenstadt an der Waldnaab. Eine solche Einrichtung gibt es deutschlandweit nur viermal, sie wird normalerweise eher bei Großveranstaltungen eingesetzt.