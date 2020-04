Spende 5.000 FFP2-Atemschutzmasken für das Klinikum Weiden

Am Mittwoch, 8. April, empfing Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß gemeinsam mit Michaela Hutzler, der medizinischen Direktorin der Kliniken Nordoberpfalz AG, den Geschäftsleiter der Firma ahc medical support GmbH aus Wackersdorf, Matthias Pautsch, im Neuen Rathaus in Weiden.

Weiden. Bei Kaiserwetter verlegte man das Gespräch kurzerhand in Freie. Den Anlass dazu gab eine Sachspende der Großhandelsfirma für Medizinprodukte in Form von 5.000 FFP2-Atemschutzmasken an die Stadt Weiden, die der Rathauschef umgehend an das Klinikum Weiden weitergab. Dort werden die Atemschutzmasken dringend benötigt. „Die Atemschutzmasken sind das Beste was wir unserem medizinischen Personal geben können. Unser Personal braucht genügend Schutzausrüstung, damit sie weiterhin hervorragende Arbeit leisten können“, so Michaela Hutzler. „Als Medizinprodukte-Großhändler beliefern wir das BRK, die KV Bayern, die Johanniter und sämtliche Institutionen in Deutschland und kennen somit die Notstände, wobei es immer schwerer wird den steigenden Bedarf zu decken“, so Matthias Pautsch. Oberbürgermeister Seggewiß und Michaela Hutzler dankten Pautsch, der selbst Weidner ist, für seinen großzügigen Beitrag zur Unterstützung der Versorgung unserer Stadt.