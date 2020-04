Amtsantritt Dr. Hans Wahn übernimmt die Leitung der Klinik für Innere Medizin IV in Amberg

Im April hat Chefarzt Dr. Hans Wahn die Leitung die Klinik für Innere Medizin IV – Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin am Klinikum St. Marien Amberg übernommen. Zuletzt hat der 53-jährige Ravensburger als Chefarzt die Klinik für Pneumologie und Rheumatologie an einem Maximalversorgungskrankenhaus in Neubrandenburg geleitet.

Amberg. „Wir freuen uns sehr, Dr. Wahn ab sofort in unserem Team begrüßen zu dürfen. Menschlich wie auch fachlich ist er eine große Bereicherung – nicht nur für unser Haus, sondern auch für die Kliniken Nordoberpfalz AG, wo er am Klinikum Weiden ebenfalls künftig verantwortlich zeichnen wird“, so Manfred Wendl, Vorstand des Klinikums St. Marien Amberg. „Durch seine hohe Fachexpertise besonders auf dem Gebiet onkologischer Erkrankungen der Thoraxorgane ist er ein echter Gewinn für uns und gerade jetzt in der Versorgung von Covid-19-Lungenerkrankungen unentbehrlich.“

Seit 2001 ist er Facharzt für Innere Medizin und hat in den Folgejahren den Schwerpunkt in der Pneumologie erworben. Von 2003 bis 2014 war er als Oberarzt in einer Fachklinik für Atemwegserkrankungen und Allergien tätig. An dieser Klinik hat er unter anderem den Behandlungsschwerpunkt für pneumologische Onkologie aufgebaut und geleitet. „Das Klinikum St. Marien Amberg genießt in der Bevölkerung einen wirklich hervorragenden Ruf und ist bestens aufgestellt. Mit Ihnen im Team kann daran jetzt angeknüpft und die Betreuung von Patienten mit pneumologischen Erkrankungen weiter ausgebaut werden“, betont Verwaltungsratsvorsitzender, Oberbürgermeister Michael Cerny.

„Auch, wenn uns die aktuelle Corona-Pandemie vor große Herausforderungen stellt, freue ich mich auf meine neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit einem tollen Team“, so Dr. Hans Wahn.