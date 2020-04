Pandemie Mehrere Corona-Fälle im Seniorenheim in Hirschau

Im Landkreis Amberg-Sulzbach gibt es mit Stand 7. April 202 (plus 21) bestätigte Corona-Fölle, drei Personen sind verstorben.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Auch im Landkreis Amberg-Sulzbach sind Senioren- und Pflegeheime mittlerweile verstärkt betroffen, insbesondere das Seniorenheim in Hirschau. Von den 79 Bewohnerinnen und Bewohnern befinden sich derzeit acht im Krankenhaus. Positiv bestätigte Fälle COVID-19 gibt es aktuell vier. 36 Heimbewohner wurden und werden im Heim vorsorglich isoliert, zwölf von Ihnen zeigen Symptome einer möglichen Infektion. Von den Pflegekräften und Mitarbeitern wurden aktuell insgesamt neun positiv getestet. Ein Teil der Belegschaft befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Verantwortlichen des Seniorenheims stehen im engen Austausch mit der Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt Amberg-Sulzbach, dem Gesundheitsamt und auch dem Hirschauer Bürgermeister.