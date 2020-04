Coronavirus Im Mehrgenerationenhaus in Wackersdorf werden jetzt Masken genäht

Das Wackersdorfer Mehrgenerationenhaus und die dort beheimatete Bücherei passen ihr Angebot vor dem Hintergrund des Coronavirus schrittweise den derzeitigen Einschränkungen und Umständen an.

Wackersdorf. Zum einen wird versucht, das bestehende Angebot auf digitale und kontaktlose Wege zu verlegen (zumBeispiel kontaktlose Online-Leihe, Veranstaltungsangebote via Videoübertragung etc.). Zum anderen werden neue Aktionen ins Leben gerufen, darunter eine Nähaktion und eine Telefonaktion gegen Einsamkeit.

Näh-Aktion für Behelfs-Masken

Auch in Wackersdorf werden derzeit Behelfsmasken genäht. Nach einem Online-Aufruf des Mehrgenerationenhauses meldeten sich binnen weniger Stunden 15 Näherinnen und Näher sowie zahlreiche Unterstützer, die Stoffe, Gummibänder und Nähmaschinen spenden bzw. zur Verfügung stellen. Die Masken sollen im Gemeindegebiet zunächst an pflegende Angehörige und an Menschen, die häuslich mit einer Risikoperson zusammenleben, ausgegeben werden. Die Behelfsmasken werden in Wackersdorf nach strikten Vorgaben in Abstimmung mit den örtlichen Medizinern gefertigt. Trotzdem: Die selbstgenähten Masken sind nicht mit medizinischen Produkten vergleichbar und entsprechen keinen medizinischen Standards. Sie können jedoch dabei helfen, den Tröpfchenflug einer möglicherweise infizierten Person (bei zum Beispiel Husten) einzuschränken. Da Covid-19-Erkrankungen teilweise unbemerkt verlaufen, reduziert der Maskenträger das Risiko, eine unerkannte Infektion an Kontaktpersonen im direkten Umfeld weiterzugeben. Die gesamte Produktion und folgende Ausgabe laufen selbstverständlich vollständig kontaktlos. Die Ausgabe erfolgt ab dem 9. April auf Anfrage direkt über das MGH. Jeder, der die Gemeinde Wackersdorf bei dieser Aktion durch Nähen, Spende von geeigneten Stoffen (Baumwolle, waschbar bis 95 Grad) oder mit einer Nähmaschine unterstützen möchte, meldet sich ebenfalls im MGH bei Stephanie Staudenmayer unter der Telefonnummer 09431/ 3789-353 oder per Mail an s.staudenmayer@wackersdorf.de melden. .

Das Telefon gegen Einsamkeit

Das Mehrgenerationhaus bringt Menschen in der Region zueinander, die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen derzeit alleine sind. In Planung sind auch Telefonkonferenzen zum Austausch mehrerer Personen.

Interessenten melden sich direkt im MGH bei Stephanie Staudenmayer unter der Telefonnummer 09431/ 3789-353, dort werden die Kontakte zusammengeführt und vermittelt.

Bücher digital und kontaktlos ausleihen

Die Wackersdorfer Bücherei im MGH bietet ihre Ausleihe ab Dienstag, 7. April, kontaktlos und digital an. Der komplette Medienbestand ist unter www.webopac.winbiap.de/wackersdorf verfügbar. Nutzer wählen die gewünschten, Bücher, Filme, Hörbücher etc. aus und schicken sie unter Angabe des eigenen Namens, der Leserausweisnummer und einer Telefonnummer an die buecherei@wackersdorf.de. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Medienwunsch und Kontaktdaten auch auf einem einfachen Zettel in den Büchereibriefkasten zu werfen. Um die gewünschten Medien zuordnen zu können, benötigt die Einrichtung Mediengruppe (zum Beispiel Buch, DVD), Autor und Titel. Für die Abstimmung der kontaktlosen Abholung und Rückgabe werden die Ausleiher telefonisch kontaktiert.