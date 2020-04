Coronavirus Testzentrum im Sepp-Simon-Stadion in Schwandorf – Zahl der Testungen wird erhöht

Das Testzentrum im Sepp-Simon-Stadion in Schwandorf, das am 30. März seinen Betrieb aufgenommen hat, erhöht die Zahl der Testungen. Waren es in der ersten Woche 36 Tests am Tag, wurde die Kapazität jetzt auf bis zu 58 Tests pro Tag ausgeweitet.

Schwandorf. Getestet wird, wer Krankheitssymptome aufweist, in den letzten 14 Tagen in engem Kontakt mit positiv getesteten Personen stand und deshalb vom Gesundheitsamt oder der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) einen Termin erhält.

Am Montag, 6. April, sind acht Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Die Gesamtzahl stieg auf 263. Die geringere Zahl am Sonntag und am Montag dürfte darauf zurückzuführen sein, dass am Samstag und am Sonntag keine Testungen im lokalen Testzentrum erfolgt sind. Die Zahlen geben jedenfalls keinen Anlass für die Annahme einer Trendwende. Es steht zu befürchten, dass die Zahlen morgen wieder höher sein werden.

Zulassung eines Fahrzeuges per Post

Die Möglichkeit, während der Ausgangsbeschränkungen als Privatperson ein Fahrzeug per Post zuzulassen, ist angelaufen. Was bei einem Antrag auf Zulassung zu beachten ist, ist in der Homepage des Landkreises www.landkreis-schwandorf.de – unter Bürgerservice (Button links oben) – Kfz-Zulassung nachzulesen. Etliche Bürger haben die Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein) nur als Kopie vorgelegt. Die Zulassungsstelle weist darauf hin, dass diese Unterlagen im Original vorzulegen sind. Entsprechende Hinweise in der Homepage wurden ergänzt.

Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage www.corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.