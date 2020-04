Coronavirus Sichtungsstelle des Klinikum St. Marien Amberg um einen Container erweitert

Seit Dienstagnachmittag, 31. März, ist die vor der Zentralen Notaufnahme in Betrieb. Neben den beiden Containern für die Sichtung, ist jetzt ein dritter Container aufgestellt worden. Er dient als Wartebereich für die Patienten.

Amberg. Die Zahl an Covid-19 erkrankten Patienten steigt stetig an. „Der Anstieg der Infizierten und Erkrankten ist jetzt deutlich spürbar“, so Klinikumsvorstand Manfred Wendl. „Doch genau für diese Entwicklung haben wir uns intensiv vorbereitet und unseren Krisenstab etabliert. Die Situation kann sich täglich ändern, so dass unsere Maßnahmen dort auch täglich neu besprochen und angepasst werden. Die Kapazität für Intensivbehandlung ist derzeit auf 33 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit erhöht und kann im Bedarfsfall weiter ausgebaut werden.“ Weitere Kapazitäten in Form von zusätzlichen Stationen für an Covid-19 erkrankte Patienten sowie für Verdachtsfälle stehen zur Verfügung. „Außerdem ist immer ein Vertreter der Klinikleitung am Wochenende erreichbar. So können wir schnell reagieren“, erklärt Wendl.

Derzeit befinden sich 21 bestätigte Covid-19-Patienten, davon elf Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Es gibt 32 Verdachtsfälle.