Landkreis Amberg-Sulzbach Führungsgruppe Katastrophenschutz arbeitet jetzt im Zwei-Schicht-Betrieb

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) am Landratsamt Amberg-Sulzbach ist ab sofort rund um die Uhr im Einsatz. Dazu wurde ein Zwei-Schicht-Modell entworfen.

Landkreis Amberg-Sulzbach. „Dies hat den Vorteil, dass sich die Mitarbeiter der beiden Schichten nur noch bei der Übergabe begegnen. Hier ist das Tragen einer Nasen-Mund-Maske mittlerweile Standard, um die Ansteckungsgefahr im Haus zu reduzieren“, erklärt Landrat Richard Reisinger. Auch bei den täglichen Lagebesprechungen der FüGK ist die Nasen-Mund-Maske für alle Teilnehmer mittlerweile fester Bestandteil.

Während der Corona-Krise koordiniert die FüGK sämtliche Maßnahmen. Der Stab besteht aus Mitarbeitern des Landratsamtes. Hinzu kommen externe Fachberater des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) oder Technischen Hilfswerks (THW), der Polizei, Feuerwehr sowie Bundeswehr und Ärzte. Jeden Tag um 14 Uhr werden im Landratsamt alle auf den neuesten Stand gebracht und das weitere Vorgehen besprochen. „Es sind viele kleine Zahnrädchen, die das große Ganze bewegen“, beschreibt Landrat Richard Reisinger die Situation. Er selbst steht zudem noch mit einem kleineren Krisenstab im Landratsamt sowie dem Krankenhaus in Sulzbach-Rosenberg regelmäßig in Kontakt, dazu kommen Telefonkonferenzen mit dem Regierungspräsidenten, anderen Landräten oder auch der Staatsregierung.

„Fast schon surreal“, beschreibt Reisinger die Situation. „Ein Landrat braucht den Kontakt zu den Menschen, die Situation jetzt ist ungewohnt und zum Teil auch schmerzlich“, gibt er zu. Abendtermine für den Landrat bei Vereinen oder Verbänden entfallen, die Arbeit wird trotzdem nicht weniger. 150 Mails oder sogar noch mehr am Tag, derzeit keine Seltenheit, so Reisinger, Telefonate nicht mitgerechnet.

Es sind ungewöhnliche Zeiten für den Landrat, aber auch für seine Mitarbeiter. Publikumsverkehr findet am Landratsamt Amberg-Sulzbach seit dem 17. März nicht mehr statt. Einige Mitarbeiter nutzen die Möglichkeit der Telearbeit zu Hause. Seit zweieinhalb Wochen läuft in den Abteilungen alles nur noch über Telefon oder E-Mail-Verkehr. „Das funktioniert recht gut“, erklärt Reisinger. Nichts desto trotz sehnt der Landrat den Tag herbei, an dem die Bevölkerung ihre Anliegen wieder persönlich im Amt vortragen kann. „Dann haben wir die Pandemie überstanden“.

Wann das sein wird, das kann der Landkreischef derzeit nicht absehen. Ministerpräsident Markus Söder hatte erst Anfang der Woche die Ausgangsbeschränkungen bis 19. April, bis zum Ende der Osterferien, verlängert. Erst dann könne man sehen, was die Maßnahmen bewirkt haben. „Die Staatsregierung und auch wir fahren auf Sicht“, erklärt Reisinger. „Etwas anderes ist aber in der jetzigen Zeit auch nicht möglich. Für die aktuelle Situation gibt es leider keine Blaupause“, so der Landkreischef.

Versorgungsarzt für den Landkreis Amberg-Sulzbach bestellt

Zur Bewältigung der Corona-Krise hat Landrat Richard Reisinger für den Landkreis Amberg-Sulzbach Dr. Michael Scherer zum Versorgungsarzt bestellt. Dieser ist der Führungsgruppe Katastrophenschutz zugeteilt und hat die Aufgabe, eine ausreichende Versorgung mit ärztlichen Leistungen und entsprechender Schutzausrüstung zu planen und zu koordinieren.