Coronavirus Masken „made in JVA“

Foto: Bayer. Justizministerium

Gefangene aus Bayern steigen in die Produktion von Mund-Nasen-Masken ein. In der Justizvollzugsanstalt Aichach hat die Serien-Produktion am 26. März begonnen, teilt das Justizministerium mit.