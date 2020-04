Coronavirus Arztpraxen im Landkreis Amberg-Sulzbach werden mit Desinfektionsmitteln versorgt

Aufgrund der Coronakrise bittet der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbandes, Dr. Martin Pöllath, niedergelassene Ärzte im Landkreis Amberg-Sulzbach, sofern sie in den vergangenen Tagen kein entsprechendes Rundschreiben erhalten haben sollten, ihre aktuelle Mail-Adresse zu melden.

Landkreis Amberg-Sulzbach. So können laut Dr. Pöllath Informationen zu Corona, z.B. die Verteilung persönlicher Schutzkleidung, besser und schneller an die niedergelassenen Ärzte kommuniziert werden.

Die Mail-Adressen bitte an das Sekretariat des ärztlichen Kreisverbandes per Mail n rita.bogner@aekv-as.de schicken. Zahnärzte aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach können sich per Mail an praxis@drcschmid.de an den Obmann im Obmannskreis Amberg-Sulzbach, Dr. Christian Schmid, wenden..

Zudem kommt die Versorgung mit Desinfektionsmitteln aus Lieferungen der Bayerischen Staatsregierung, aber auch aus lokaler Produktion in Gang und sind Lieferungen in Kürze zu erwarten. Die Arzt- und Zahnarztpraxen werden unmittelbar in Kenntnis gesetzt werden, sobald Lieferungen eingetroffen oder Desinfektionslösungen auf andere Weise im Kreisgebiet erhältlich sein werden. Allen Praxisinhabern wird empfohlen, leere Desinfektionsmittelbehälter ab sofort nicht mehr zu entsorgen, sondern aufzubewahren. Die Behälter werden voraussichtlich für Zuteilung und Transport der Desinfektionslösungen benötigt.