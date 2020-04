Coronavirus Ärzte für die Betreuung des Bürgertelefons der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz gesucht

Foto: Epov/123rf.com

Die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz ILS sucht für die ehrenamtliche Beantwortung von Fragen besorgter Bürger in Bezug auf das SARS-Coronavirus 2, dringend Ärzte aller Fachrichtungen. Der Arbeitsplatz des Bürgertelefons ist in einem gesonderten Raum der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz in der Ulrich-Schönberger-Straße 11a in Weiden in der Oberpfalz eingerichtet.