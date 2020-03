Bereits drei Tote Das Gesundheitsamt Weiden-Neustadt informiert zu den Corona-Infektionsfällen

Das Gesundheitsamt Weiden-Neustadt an der Waldnaab meldet für die Freitag und Samstag, 27. und 28. März, weitere Corona-Infektionsfälle.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurden bisher insgesamt 148 Personen bestätigt infiziert. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei drei Personen, diese sind in den genannten Infizierten mit enthalten. In der Stadt Weiden gibt es derzeit 55 bestätigt mit COVID-19-infizierte Personen und keine Todesfälle. In den Zahlen der bisher Infizierten sind jeweils die bereits aus der Quarantäne entlassenen geheilten Personen mit enthalten.

Die wichtigsten Infos rund um das Corona-Virus sind auf der Homepages des Landratsamtes unter www.neustadt.de oder der Stadt Weiden unter www.weiden.de zusammengefasst.