Coronavirus Die Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz freut sich über selbstgenähten Atemschutzmasken

Die Abgabe von selbstgenähten Atemschutzmasken ist ab sofort bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Nordoberpfalz möglich.

Weiden. Die Verantwortlichen bitten, an der Pforte der Leitstelle in der Ulrich-Schönberger-Straße 11a in Weiden zu läuten. Ein Mitarbeiter wird darauf hin die Masken entgegennehmen. Die Abgabe bei der ILS kann rund um die Uhr von Montag bis Sonntag erfolgen. Die Masken werden in Abstimmung mit der örtlichen Einsatzleitung an die Bedarfsträger verteilt.

Auch wenn diese Masken nicht die gleiche Schutzwirkung entfalten, wie die industriell gefertigten Mund- und Nasenschutzmasken, können sie einen Beitrag zur Verminderung des Infektionsrisikos leisten. Daher sind die Landkreise Tirschenreuth und Neustadt an der Waldnaab sowie die Stadt Weiden dankbar für jede gespendete Maske.