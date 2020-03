Coronavirus Einrichtung eines Behelfskrankenhauses – Klinik Oberviechtach unterstützt den Landkreis Schwandorf

Foto: Bernhard Krebs

Die Ausbreitung des Coronavirus trifft auch den Landkreis Schwandorf mit steigenden Fallzahlen. Um für den „Fall der Fälle“ gerüstet zu sein, wenn die Krankenhäuser in der Region an ihre Grenzen stoßen sollten, plant das Landratsamt Schwandorf vorausschauend die Einrichtung eines Behelfskrankenhauses – und wurde dabei in Oberviechtach fündig.