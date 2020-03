Corona-Pandemie „Bei der Entbindung im Klinikum St. Marien Amberg dürfen die Väter dabei sein“

Viele Anfragen erreichen das Klinikum Amberg im Moment auch zum Thema Entbindung. Besonders für schwangere Frauen, die kurz vor der Geburt stehen, ist die momentane Lage besonders belastend.

Amberg. Vielen brennt die Frage unter den Nägeln: Darf der werdende Vater bei der Geburt mit dabei sein? Klinikumsvorstand Manfred Wendl stellt klar: „Bei der Entbindung im Klinikum St. Marien Amberg dürfen die Väter dabei sein.“

Weitere fleißige Näherinnen aus Stadt und Landkreis fragen außerdem im Klinikum an und nähen für unsere Mitarbeiter einen Mund-Nasenschutz. „Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Alles, was uns hier erreicht, wird an unsere Mitarbeiter verteilt“, betont Wendl.

Derzeit befinden sich drei bestätigte Covid-19-Patienten sowie zehn Verdachtsfälle im Klinikum zur Behandlung.