Coronavirus Dringend Helferinnen und Helfer für den medizinischen und pflegerischen Einsatz gesucht

Die Stadt Weiden und die Landratsämter Tirschenreuth und Neustadt an der Waldnaab rufen dazu auf, dass sich dringend ab sofort Helferinnen und Helfer für den medizinischen und pflegerischen Einsatz melden.

Weiden. Durch die sprunghaft steigenden Fallzahlen an Corona-Infektionen in der Nordoberpfalz benötigen die Kliniken und die Hilfsorganisationen Unterstützung. Gesucht werden vor allem Helferinnen und Helfer mit medizinischen oder pflegerischen Vorkenntnissen, wie Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende ab dem Physikum, Auszubildende in Pflegeberufen oder Sanitäter. Helferinnen und Helfer ohne eine medizinische oder pflegerische Grundbildung sind ebenfalls gesucht, sie sollten allerdings bereit sein, sich in einer dreitägigen Ausbildung schulen zu lassen, um dann als Helferin oder Helfer eingesetzt zu werden. Ehrenamtliche, die bereits bei Hilfsorganisationen gemeldet sind, müssen sich nicht mehr melden. Im Lagezentrum Katastrophenschutz Neuhaus wird so ein Helferpool zur Unterstützung der Hilfsorganisationen der Nordoberpfalz aufgebaut. Die Freiwilligen werden dann verständigt, sobald sie zum Einsatz kommen.

Registrieren kann man sich auf den Homepages www.neustadt.de, www.weiden.de und www.kreis-tir.de. Die Verpflichtung erfolgt nach Art. 9 BayKSG, die Entschädigung nach Art. 14 BayKSG.

Das Lagezentrum Katastrophenschutz Neuhaus dankt allen Helferinnen und Helfern, die sich bereit erklären, bei der Bewältigung des Katastrophenfalls Corona zu unterstützen! „Dieses Engagement leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung des Katastrophenfalls. Danke!“