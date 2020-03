Krisenstab Coronavirus Sichtungsstelle im Klinikum Amberg ist gut angelaufen – noch ausreichend Kapazitäten

Foto: Klinikum/Dietl

Die Sichtungsstelle des Klinikum St. Marien Amberg ist am Montag, 23. März, gestartet und gut angelaufen. „Sie dient dazu, unseren Patientenstrom zu kanalisieren und damit gleichzeitig für eine Entzerrung in unserer Zentralen Notaufnahme zu sorgen“, so Tobias Meindl vom Klinikum Amberg.