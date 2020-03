Bislang 16 Bürger betroffen Landkreis Neustadt an der Waldnaab verzeichnet sechs weitere Corona-Fälle

Foto: Valentyn Semenov/123rf.com

Nachdem am Freitag, 20. März, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab keine neuen Fälle dazu kamen, gingen am Samstag, 21. März, leider sechs positive COVID-19-Testergebnisse von Personen aus dem Landkreis Neustadt beim Gesundheitsamt ein.