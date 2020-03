Das Landratsamt informiert Coronavirus im Landkreis Schwandorf – zwei weitere Erkrankte in Teublitz und Schmidgaden

Im Landkreis Schwandorf sind zwei weitere Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Die Zahl der positiv getesteten Personen ist damit auf sieben angestiegen.

Landkreis Schwandorf. Es handelt sich um einen 55-jähriger Mann aus Teublitz, der in Südtirol war. Er befindet sich aktuell mit seiner Frau in häuslicher Quarantäne und wird ambulant behandelt. Betroffen ist auch ein 42-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Schmidgaden, der sich vermutlich in der Arbeit angesteckt hat. Dieser Patient befindet sich derzeit stationär im Klinikum Amberg. Bei drei Familienmitgliedern wird auf das Testergebnis gewartet. In beiden Fällen läuft die Ermittlung weiterer Kontaktpersonen. Die Kindertagesstätte in Schmidgaden blieb aus Vorsorgegründen bereits heute geschlossen.

Das Landratsamt empfiehlt, den Appell der Bundeskanzlerin zu befolgen, alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen. Das gilt auch für Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern. Auch in dieser Größenkategorie sollen Sozialkontakte eingeschränkt werden.