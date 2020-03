Coronavirus Schulen und Kindertagesstätten geschlossen – Gemeinde Steinberg am See informiert über weitere Maßnahmen

Bayern schließt alle Schulen und Kindertagesstätten wegen der Coronavirus-Krise. Ab Montag, 16. März, sind daher auch die Schule in Steinberg am See, sowie die Kindertagesstätte St. Martin bis zu den Osterferien (Schulen damit bis einschließlich 19. April) geschlossen. Zu Notgruppen kann die Gemeinde derzeit noch keine Aussage treffen.

Steinberg am See. Im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wackersdorf-Steinberg am See wird der Parteienverkehr auf ein notwendiges Minimum heruntergefahren (Anmerkung: Die Rathausschließung am Montag, 16. März steht nicht in diesem Zusammenhang. Die Schließung ist wegen der Nachbearbeitung der Kommunalwahl am Vortag notwendig).

Die Gemeinde Steinberg am See weist außerdem auf folgende Maßnahme hin: Die Bücherei bleibt bis einschließlich 19. April geschlossen, die Ausleihe und Ausleihverlängerung sind telefonisch unter der Nummer 09431/ 9992645 zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Des Weiteren empfiehlt die Gemeinde Steinberg am See allen örtlichen Vereinen, nicht zwingend notwendige Veranstaltungen bis auf weiteres abzusagen.