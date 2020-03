Reiserückkehrer Zwei weitere Corona-Erkrankte in Weiden

Foto: 123rf.com

Die Stadtverwaltung der Stadt Weiden teilt mit, dass es im Stadtgebiet der Stadt Weiden zwei weitere bestätigte Erkrankte am Coronavirus gibt. Bei den beiden Personen handelt es sich um Rückkehrende einer Reise. Den beiden Erkrankten geht es den Umständen entsprechend soweit gut, sie leben in häuslicher Gemeinschaft. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne.