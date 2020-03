Um einer Ausbreitung des Coronavirus und einer Ansteckungsgefahr entgegenzuwirken, hat sich das Klinikum St. Marien Amberg dazu entschieden, Veranstaltungen des Onkologischen Zentrums auf unbestimmte Zeit zu verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Amberg. Es entfallen die Fortbildungsveranstaltung „Therapie von Kopf-Hals Tumoren“ am Mittwoch, 18. März, sowie die Veranstaltung „Hämatologie“ am Mittwoch, 25. März. Zudem wird auch die Vernissage des Kunstprojekts „Von Patienten für Patienten“ der Klinik und Praxis für Strahlentherapie in Kooperation mit der Integrativen Onkologie am 30. März verschoben.

Die Nachholtermine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Das Klinikum St. Marien Amberg bedankt sich für das Verständnis!