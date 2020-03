Ab der Lebensmitte Senioren informierten sich über gesunde Ernährung

Ab der Lebensmitte verändern sich Körper und Stoffwechsel und es ergeben sich neue Anforderungen an den persönlichen Lebensstil. Um sich darüber zu informieren und hilfreiche Tipps und Tricks für den eigenen Alltag zu erhalten, kamen Anfang März fast 35 Seniorinnen und Senioren im Mehrgenerationenhaus Maxhütte-Haidhof zusammen.

Maxhütte-Haidhof. Dort klärte im Auftrag des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schwandorf die Ernährungswissenschaftlerin Simone Duschinger darüber auf, dass Muskel- und Knochenmasse ab dem dritten Lebensjahrzehnt unweigerlich schwinden und dafür die Fettmasse zunehme. Der Energiebedarf für den Körper sinke zwar, aber der Nährstoffbedarf bleibe gleich. „Deswegen sollte die Auswahl zu Lebensmitteln mit weniger Kalorien, aber mit vielen wichtigen Inhaltsstoffen gehen“. Anhand der Lebensmittelpyramide und mit etlichen praktischen Beispielen führte sie aus, dass vor allem Gemüse und Vollkornprodukte wertvolle Vitamine und Mineralstoffe liefern. Sie machen zudem satt und fördern die Verdauung.

Auch Durstgefühl und Geschmacksempfinden verändern sich mit zunehmendem Alter. Wichtig sei deshalb, genügend zu trinken und anstelle von Salz lieber mit Kräutern und Gewürzen Abwechslung ins Essen zu bringen. Milchprodukte liefern wertvolles Eiweiß und Calcium für Muskeln und Knochen, Seefisch wichtige Omega-3-Fettsäuren. Für geschmeidige Blutgefäße gelte es außerdem, versteckte Fette in Lebensmitteln zu meiden und für den Einsatz in der Küche hochwertige, pflanzliche Öle wie zum Beispiel Raps- oder Olivenöl zu bevorzugen. Zum Abschluss empfahl die Referentin, mit Genuss und in Ruhe zu essen, dabei mehr Farbe auf den Teller zu bringen und im Alltag in Bewegung zu bleiben, denn „für richtige Ernährung sei es nie zu spät!“

Mitte März erfolgt die Ergänzung des Themas: Bewegungsexpertin Dr. Marlene Groitl referiert am Donnerstag, 19. März, um 15 Uhr, im Mehrgenerationenhaus in Maxhütte-Haidhof zum Thema „Im Alltag mehr bewegen – Aktiv werden, gesund bleiben“. Denn neben der richtigen Ernährung wirkt auch körperliche Aktivität positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden. Anmeldungen für den Vortrag werden im Rathaus im Zimmer 111 oder unter der Telefonnummer 09471/ 3022-226 entgegengenommen.