Noch kein nachgewiesener Fall Die Nordoberpfalz rüstet sich für den Coronavirus

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus trifft sich bereits seit Ende Februar zweimal pro Woche eine Arbeitsgruppe und bespricht ausführlich die verschiedenen Aspekte rund um dieses Thema.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. In der Arbeitsgruppe sind neben den beiden Gesundheitsämtern Weiden-Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth und weiteren zuständigen Personen der Stadt Weiden und der Landratsämter Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth vor allem die beiden Kreisverbände des Bayerischen Roten Kreuzes Weiden-Neustadt und Tirschenreuth, der Feuerwehr, der Kliniken Nordoberpfalz AG, der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz und die Polizei vertreten.

Auch wenn derzeit in allen drei beteiligten Gebietskörperschaften noch kein bestätigter Corona-Fall aufgetreten ist, tauschen sich alle beteiligten Organisationen auf diesem Weg über die Möglichkeiten des Infektionsschutzes, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, aus. Es geht unter anderem auch um Aspekte und notwendige Handlungsschritte der Ressourcenschonung und -verteilung von Schutzkleidung, Material

und Personal in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens, um die Organisation von Corona-Tests, Fragen zu Quarantäne-Maßnahmen und Kontaktpersonenmanagement und den Umgang mit größeren Veranstaltungen.

„Wir alle nehmen das Thema sehr ernst und tun alles, um in der Situation unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen. Wir werden alles dafür tun, Infektionen der Menschen in der Region zu möglichst vermeiden beziehungsweise schnell zu erkennen und einzudämmen“, so Landrat Andreas Meier, der an fast ausnahmslos jeder dieser Besprechungen auch persönlich anwesend ist.