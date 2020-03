Ganz einfach Online einen Termin beim Arzt buchen – neuer Service der Asklepios-Klinik Lindenlohe

Kein Warten mehr bis zu den Bürozeiten, keine Warteschleifen mehr am Telefon: An der Asklepios Orthopädischen Klinik in Lindenlohe können Patientinnen und Patienten ab sofort ihren Termin zur Sprechstunde eines Arztes bequem und sicher online buchen.