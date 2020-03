Coronavirus Erster Fall im Landkreis Schwandorf – Infektionsschutzmaßnahmen laufen

Foto: 123rf.com

Im Landkreis Schwandorf ist am Sonntag, 8. März, der erste Coronavirus-Fall bestätigt worden. Es handelt sich um einen 49 Jahre alten Mann aus Schwandorf. Der Mann war bis Mittwoch im Skiurlaub in Tirol in Österreich.