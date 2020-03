Infos aus dem Gesundheitsministerium Coronavirus-Fall im Landkreis Amberg-Sulzbach bestätigt

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Donnerstag, 5. März, ein zweites Mal über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass bis zum frühen Donnerstagnachmittag (Stand 14 Uhr) weitere zwölf Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt wurden. Damit gibt es derzeit seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 66 neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern.

Aus Mittelfranken wurden drei Fälle aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim gemeldet sowie je ein Fall aus Nürnberg und dem Landkreis Roth. Daneben wurden aus den oberbayerischen Landkreisen München und Weilheim-Schongau, dem schwäbischen Landkreis Oberallgäu und dem Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach je ein Fall gemeldet. Ferner wurden drei weitere Fälle aus dem oberbayerischen Landkreis Freising gemeldet.

Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.