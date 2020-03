Kursreihe „Weiblich – Kompetent – Entspannt“ startet am 4. März

Am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr, startet die Kursreihe „Weiblich – Kompetent – Entspannt“ mit dem Vortrag „Selbstbewusst reden, selbstsicher auftreten“ im Bürgertreff Burglengenfeld am Europaplatz 1.

Burglengenfeld. Die Referentin Christina Riebl, Trainerin für Rhetorik und Kommunikation, wird auf die Frage eingehen, warum vor allem Frauen das selbstbewusste Auftreten so schwer fällt. Sicher nicht deshalb, weil ihnen die Fähigkeiten dafür fehlen würden. Die Gründe dafür liegen woanders und sind sehr vielschichtig und oft schwer zu durchschauen.

Den wichtigsten davon werden die Teilnehmerinnen an diesem Abend auf die Spur kommen und sie werden nachher besser verstehen, warum sie als Frau gute Argumente nicht wirkungsvoll anbringen, am Rednerpult oft mit Sprechangst und Lampenfieber kämpfen oder sich in Diskussionen und Streitgesprächen mit ihrer Meinung nicht durchsetzen. Und natürlich befasst sich die Referentin auch mit Wegen aus diesem Dilemma und diskutiert über mögliche Lösungsstrategien anhand von praktischen Beispielen.

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, bei einem kleinen Umtrunk und Snacks mit den Frauen ins Gespräch zu kommen. Der Vortrag ist kostenlos. Anmeldung nehmen Dorothea Seitz Dobler unter der Telefonnummer 09431/ 200-250 oder per Mail an dorothea.seitz-dobler@arbeitsagentur.de und Helga Forster unter der Telefonnummer 09431/ 471-357 oder per Mail an helga.forster@lra-sad.de entgegen.