Spendenaufruf in Facebook 1.205 Euro für die Integrative Onkologie

Dr. Harald Hollnberger, Ärztlicher Direktor Klinikum St. Marien Amberg; Doris Kölbl, Koordinatorin der Integrativen Onkologie; Andrea Neumeier, 2. Vorsitzende des FFGO e.V.; Brigitta Schöner, 1. Vorsitzende des FFGO e.V. Foto: Klinikum/Dietl

Krebs ist die Erkrankung, die den Menschen am meisten Angst macht. Jeder schiebt dieses Thema weit weg, möchte damit am besten nicht in Berührung kommen. Doch kommt es zur Diagnose, braucht es Menschen, die unterstützend zur Seite stehen. Das Projekt der Integrativen Onkologie am Klinikum St. Marien Amberg und das Team dahinter kann eine solche Stütze sein.