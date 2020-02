Amt für Ernährung Vortrag zum Thema „Essen ab der Lebensmitte“

Ab der Lebensmitte verändern sich Körper und Stoffwechsel und es ergeben sich neue Anforderungen an den persönlichen Lebensstil. Das Amt für Ernährung Schwandorf bietet im März zwei Vorträge an, um Männern und Frauen in der zweiten Lebenshälfte aufzuzeigen, wie sie einen gesundheitsförderlichen Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und ausreichend Bewegung einfach umsetzen können.