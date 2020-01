Patienten umfassend ambulant versorgt Positive Bilanz für neurochirurgische Praxis am Klinikum Amberg

PD Dr. Hischam Bassiouni, Dr. Barbara Bischoff, Xenia Lavrik und Aiman Shakuna. (Foto: Klinikum/Dietl)

Die Nachfrage ist hoch – so die Bilanz für das Medizinische Versorgungszentrum der Klinik für Neurochirurgie am Klinikum St. Marien Amberg. Seit der Eröffnung vor knapp einem Jahr steigt die Zahl der behandelten Patienten in der Praxis für Neurochirurgie stetig weiter an. Seit Oktober 2019 wird das Team außerdem durch Dr. Barbara Bischoff verstärkt. „Mit ihr haben wir eine sehr erfahrene Neurochirurgin sowohl im Team der Klinik für Neurochirurgie als auch in der Praxis“, freut sich PD Dr. Hischam Bassiouni, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am Klinikum Amberg, über die gute Zusammenarbeit zwischen der Klinik und der Praxis für Neurochirurgie.