Radial oder fokussiert Stoßwellen fördern den Heilungsprozess

(Foto: Bernhard Krebs)

Moderner ist kaum möglich. Um das breite Behandlungsspektrum in der Sportklinik an der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe weiter zu optimieren, wurde in die neueste Generation eines kombinierten Stoßwellengeräts. Damit ist es Chefarzt Dr. Markus-Johannes Rueth und seinem Team möglich, die Behandlung unter anderem von Sehnen- oder Muskelschmerzen, schwer heilenden Knochenbrüchen oder Kalkablagerungen in der Schulter um „sehr wirkungsvolle Methoden zu ergänzen.“