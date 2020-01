„Kinder sind unsere Zukunft“ Modelleisenbahnclub Amberg spendet 125 Euro für Kinder im Klinikum

Die Vorstandschaft des Modelleisenbahnclubs Amberg zusammen mit Oskar Schmidt, Kassier von FLIKA. (Foto: Klinikum/Illing)

Der Aufenthalt in einem Krankenhaus macht besonders Kindern Angst. Je jünger sie sind, umso weniger können sie verstehen, warum sie selbst oder vielleicht die Eltern im Krankenhaus bleiben müssen. Und genau das macht ihnen Angst. Der Förderverein für Kinder und Jugendliche (FLIKA) am Klinikum St. Marien Amberg hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen – mit verschiedenen Projekten.