Ab Februar 2020 „Baby-WiKi“ startet wieder – „Koordinationsstelle frühe Kindheit“ bietet Kursreihe im Landkreis Schwandorf an

Carola Glötzl (KoKi), Kathrin Sträche (Kursleitung) und Andrea Binder (KoKi) freuen sich auf die neue Kursreihe für Eltern von Babys. (Foto: Marina Zinkl, LRA Schwandorf)

„Baby WiKi – von der Wiege bis zur KiTa“ – unter diesem Titel bietet die Koordinationsstelle frühe Kindheit (KoKi) im Landkreis Schwandorf ab Februar 2020 eine neue Kursreihe an. Der Kurs richtet sich an Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr, vornehmlich ab dem dritten Lebensmonat. Wenn die Nachsorge durch die Hebamme beendet ist, fehlt es Eltern häufig an Ansprechpartnern zu allgemeinen aber auch aktuellen Fragen der Entwicklung, Pflege oder Ernährung des Nachwuchses. Dem soll das Kursangebot „Baby WiKi“ entgegenwirken und die große Vielfalt an Fragen und Verunsicherungen der Eltern auffangen, die sich oftmals auch aus einer Fülle gut gemeinter Ratschläge von allen Seiten ergeben.