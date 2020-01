Jetzt insgesamt 15 Standorte in Bayern Interkulturelles Gesundheitsprojekt „MiMi“ weiter ausgebaut – neue Standorte in Hof, Bayreuth und Landsberg am Lech

(Foto: William Perugini/123rf.com)

Das interkulturelle Gesundheitsprojekt „MiMi – Mit Migranten für Migranten“ ist im Jahr 2019 weiter ausgebaut worden. Darauf hat Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml am Donnerstag, 2. Januar 2020, hingewiesen. Die Ministerin betonte: „Es gibt jetzt drei neue MiMi-Standorte – und zwar in Hof, Bayreuth und Landsberg am Lech. Damit ist die Zahl der MiMi-Standorte in Bayern auf insgesamt 15 gestiegen.“