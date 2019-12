Krankenhaus St. Barbara Schwandorf Neuromonitoring-Gerät für 14.000 Euro übergeben – mehr Sicherheit bei Schilddrüsen-OPs

Vorsitzender Andreas Wopperer (4. von links) übergab mit der Vorstandschaft das neue Gerät an Ärztlichen Direktor Dr. Detlef Schoenen (4. von rechts) und Vertreter des Direktoriums. (Foto: Claudia Seitz)

„Mit der dritten Übergabe in diesem Jahr haben die Freunde und Förderer des Krankenhauses St. Barbara Schwandorf (FuFdKSBS) nunmehr in ihrer Geschichte Geräte im Wert von insgesamt 875.000 Euro an das Haus überreicht“, erklärte Vorsitzender Andreas Wopperer. Das am Donnerstag, 19. Dezember, mit den Vorstandsmitgliedern Gabriele Leichtl, Andreas Betzlbacher, Maximilian Zepf, Wolfgang Wack und Rainer Müller übergebene Neuromonitoring-Gerät mit Saxophonsonde trägt 14.000 Euro zu dieser ansehnlichen Summe bei. In diesem Jahr habe der Verein damit rund 27.000 Euro investiert, so Wopperer.