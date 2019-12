Nächste Beratungstermine Fachkraft des Bezirks Oberpfalz berät zu Hilfen für Pflegebedürftige und für Menschen mit Behinderung

Die nächsten Service- und Beratungstage des Bezirks Oberpfalz zu Hilfen für pflegebedürftige und behinderte Menschen finden am Donnerstag, 9. Januar 2020, und am Donnerstag, 23. Januar 2020, jeweils von 9 bis 12 Uhr, im Landratsamt Schwandorf in Zimmer U8 (Untergeschoss; barrierefreier Zugang).